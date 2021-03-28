الأمن الفكري برئاسة الهيئات ينفذ لقاء الحملات الشرسة ضد المملكة وسبل الوقاية منها

المواطن - الرياض

نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً توجيهيًّا لمنسوبي فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم، ألقاه مستشار معالي الرئيس العام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن ريّس الريس بعنوان (الحملات الشرسة التي تواجهها المملكة العربية السعودية وسبل الوقاية منها)، وذلك بمشاركة فضيلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد.

الحملات الشرسة التي واجهتها السعودية:

وسرد الشيخ “الريس” عرضًا تاريخيًّا موجزًا عن الحملات الشرسة التي واجهتها الدولة السعودية الأولى حتى الثالثة، مبينًا حقيقة من يقفون خلفها وعن أهدافهم المغرضة؛ حيث أكد أن من أهم سبل الوقاية من هذه الحملات المغرضة الاجتماع مع ولاة الأمر وطاعتهم والالتزام بعقيدة السلف الصالح في السمع والطاعة.

كما أشاد فضيلته بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الحملات منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- إلى عهدنا الحاضر والزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله وأدام عزهما.

تعزيز الجانب العلمي والفكري:

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، الشيخ خالد بن ناصر بن حميد، أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند- حفظه الله- لتعزيز الجانب العلمي والفكري لدى منسوبي الرئاسة العامة.

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