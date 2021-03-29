الأندية لجماهيرها: شوقنا لكم زاد

المواطن - محمد سمعه

تفاعلت العديد من الأندية، مع قرار السماح بالحضور الجماهيري للمباريات مجددًا بنسبة 40%، وذلك بعد إصدار القرار من قبل وزارة الرياضة اليوم الاثنين.

رسائل حماسية من الأندية لجماهيرها

وكانت البداية مع حساب النادي الأهلي حيث قال عبر “تويتر” لجماهيره: ” وحشتونا”.

أما الحساب الرسمي لنادي ضمك فقال: “اشتقنا ياحلو”.

وتواصلت تعليقات الأندية، حيث قال حساب نادي القادسية لجماهيره: ” اقترب موعد لقانا وابتدى شوقنا لكم يزيد”.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب: ” لكم فقدة، خذ الخطوة، وخلينا نشوفك”.

ووجه الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” رسالة حماسية لجماهيره قائلًا: ” ألعب ياهلال، تحتاج خطوة”.

بينما قال حساب نادي النصر الرسمي: ” مشتاقين لرجعتكم، خذ الخطوة، ونشوفك في المدرجات”.

وتأتي العودة وفق اشتراطات موضوعة لضمان العودة الآمنة مع الاستمتاع بمشاهدة المباريات على أرضية الملعب، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وجاء توقيت القرار ليدل على الجهود المبذولة في المملكة مؤخرًا، التي أدت للعودة إلى الحياة بصورة طبيعية وبشكل تدريجي. شروط العودة الآمنة للمدرجات وكانت وزارة الرياضة كشفت عن الشروط المهمة للسماح لـ الجماهير بالدخول للملاعب، وستكون البداية غدًا من مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022. يذكر أن رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قال في تصريحات إعلامية: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة “محصن”من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

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