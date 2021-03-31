الأهلي يرفض فخ ضمك

المواطن - محمد سمعه

رفض الأهلي السقوط في فخ الخسارة ضد نادي ضمك، بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة الودية التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

أحداث مباراة الأهلي وضمك:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بشكل مثير حيث كانت المبادرة التهديفية من قبل فريق ضمك، ثم نجح اللاعب مهند عسيري في إحراز هدف التعادل للراقي.

وشهد الشوط الأول من اللقاء، طرد الحارس ياسر المسيليم بعد مسكه للكرة من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح ضمك في التقدم على الأهلي، مجددًا، لكن اللاعب هيثم عسيري سجل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من اللاعب سعيد المولد.

ريجيكامب مدربًا للراقي:

وفي وقت سابق، أعلن الراقي عن التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب لتدريب الفريق لمدة 3 أشهر، وحتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ريجيكامب بدأ مسيرته التدريبية بعام 2010، حيث درب مجموعة من الأندية أبرزها فريق ستيوا بوخارست الروماني خلال الفترة من 2012 حتى 2014، حيث نجح بقيادة الفريق لحصد لقب الدوري المحلي مرتين كما حقق لقب السوبر الروماني بعام 2013، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا.

كما نجح ريجيكامب في الوصول مع الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا موسم 2014، كما نجح أيضًا في تحقيق 3 بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي، وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي وكأس الخليج العربي، فيما كانت آخر محطاته التدريبية مع فريق الوصل الإماراتي.

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