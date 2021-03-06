الأهلي يزور شباك ضمك بجملة ثلاثية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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نجح النادي الأهلي في جملة ثلاثية متقنة بين عمر السومة وسلطان مندش وعبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول بشباك ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عمر السومة مرر الكرة لـ عبدالرحمن ثم من غريب إلى سلطان مندش ثم من مندش إلى غريب، الذي أودعها بكل سهولة في شباك حارس ضمك بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل الراقي لمباراة ضمك مكونًا من: “محمد العويس، لوكاس ليما، محمد خبراني، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، علي الأسمري، إدريس فتوحي، عمر السومة، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب”.

أما تشكيل ضمك فجاء مكونًا من: “مصطفى زغبة، منصور حمزي، عبدالله العمار، سيرجيو فيتو، فاروق شافعي، بدر منشي، دوماجوش أنتوليتش، عارف آل حيدر، وليد حزام، إيميليو زيلايا، بودسكو كونستانتين”.

وكان الأهلي خسر في الدور الأول من ضمك برباعية مقابل ثلاثة أهداف في لقاء أُقيم في الخامس من ديسمبر الماضي.

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