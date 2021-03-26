‎الرئيسية
الرياضة
الأهلي يُعلن إصابة فيجسا بـ كورونا وتعذر وصوله إلى السعودية
بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية

الأهلي يُعلن إصابة فيجسا بـ كورونا وتعذر وصوله إلى السعودية

2021/03/26
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الأهلي يُعلن إصابة فيجسا بـ كورونا وتعذر وصوله إلى السعودية النجم الصربي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تعذر وصول اللاعب الصربي فيجسا إلى جدة اليوم الجمعة؛ وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكشف بيان النادي عبر “تويتر”- قبل قليل- أن الفحص الذي وقع على اللاعب أثبت إيجابية العينة لديه، مع تمني النادي للاعب بالشفاء العاجل.

ويغيب فيجسا عن الراقي منذ الإصابة في مباراة الشباب بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غادر إلى صربيا للتأهيل والعلاج من الإصابة، وذلك بإذن من النادي.

وكان الراقي، خسر برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :