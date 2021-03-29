الأهلي يُعلن إصابة محمد المجحد بفيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن إصابة اللاعب محمد المجحد نجم الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها مؤخرًا.

وأكد الحساب الرسمي للراقي عبر “تويتر” أن المجحد يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص.

محمد المجحد ثاني لاعبي الأهلي إصابة بـ كورونا

وجاءت إصابة المجحد بـ كورونا ليكون ثاني حالة بالفريق بعد إعلان النادي عن إصابة اللاعب الصربي فيجسا بعد ثبوت إيجابية المسحة الخاصة به.

ويغيب فيجسا عن الراقي منذ الإصابة في مباراة الشباب بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غادر إلى صربيا للتأهيل والعلاج من الإصابة، وذلك بإذن من النادي.

نتائج الراقي تُقلق جماهيره

وكان الراقي، خسر برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وكان المجحد انضم إلى الأهلي في عام 2019 قادمًا من نادي الفتح.

شارك الخبر







شارك الخبر