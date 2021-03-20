الأهلي يُعلن عقد عموميته غير العادية في الرابع من إبريل

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن عقد جمعيته العمومية غير العادية في الرابع من إبريل المقبل، وذلك بعد خسارة الفريق مساء اليوم السبت من الفتح.

الأهلي يكشف موعد عموميته غير العادية:

وجاء بيان الراقي كالتالي: “بناء على موافقة وزارة الرياضة، يُعلن الراقي عن عقد عموميته غير العادية مساء الأحد 4 إبريل في تمام السابعة مساءً”.

وأضاف البيان: “سيتم عقد الاجتماع في قاعة الأمير بدر بن فهد بمقر النادي، فيما سيُعلن عن إجراءات وترتيب الحضور قبل الموعد المحدد”.

وسقط النادي الأهلي في فخ الخسارة الخامسة على التوالي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة من الفتح برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ24.

الراقي يتراجع للمركز السابع:

وابتعد الراقي كثيرًا عن التواجد بالمربع الذهبي، حيث تراجع للمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

وكان الفتح تقدم على الراقي بثنائية دون رد في الشوط الأول، ثم استغل النموذجي تراجع الأهلي، ليُسجل الهدفين الثالث والرابع، بينما قلص الراقي الفارق عبر اللاعب طلال العبسي.

وأصبح رصيد الفتح بعد الفوز 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الراقي عند 35 نقطة.

وكان الراقي خسر من نادي النصر بالجولة الـ23 بنتيجة هدفين لهدف، قبل مواجهة الفتح.

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