الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواصلة التألق

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن المنتخب البولندي الأول لكرة القدم وفريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة المهاجم البولندي أمام أندورا:

وشارك روبرت ليفاندوفسكي بشكل أساسي مع المنتخب البولندي الأول لكرة القدم أمام أندورا، مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز قبل أن يتعرض للإصابة.

وسجل مهاجم بايرن ميونيخ هدفين في مباراة بولندا ضد أندورا عند الدقيقتين 30 و55، ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز هام بثلاثية دون رد، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب مجموعته، خلف إنجلترا.

الإصابة تمنع ليفاندوفسكي من الاستمرار في التألق:

ولفت الاتحاد البولندي لكرة القدم إلى أن الفحوصات التي أجراها ليفاندوفسكي أثبتت إصابته في الرباط الجانبي للركبة اليمني، وسيحتاج لفترة علاج تتراوح بين 5 لـ10 أيام، لذلك سيعود إلى نادي بايرن ميونيخ من أجل تأهيله.

وكان يعول المنتخب البولندي كثيرًا على نجم البايرن في قيادته خلال مباراة منتخب إنجلترا المقبلة، أملًا في تحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة، خاصة أنه من أبرز هدافيه عبر التاريخ حيث نجح في تسجيل 66 هدفًا في 118 لقاء، ولكن الإصابة أبعدته.

على الجانب الآخر، جاءت إصابة ليفاندوفسكي كصدمة على مسؤولي بايرن ميونيخ في ظل المستوى الرائع الذي يُقدمه المهاجم البولندي، حيث إنه هدافه الحالي برصيد 42 هدفًا أحرزهم في 36 مباراة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مباراتين هامتين قد يفقد فيهما مهاجمه البولندي، وهما لايبزيج في الدوري الألماني، وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 7 إبريل.

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