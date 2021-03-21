الإعلامي والصحافي محمد الوعيل في ذمة الله

المواطن - الرياض

نعى مشعل الوعيل، عضو هيئة تدريس بقسم الإعلام – مدير المحتوى في منصة الرياض اليوم – والده الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال مشعل الوعيل، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنا لله وانا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي محمد الوعيل والذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل”.

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم”#محمد_الوعيل_في_ذمة_الله”، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وقال فايز المالكي، “رحم الله محمد الوعيل، اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان”.

إرث صحفي ومسيرة ناجحة

وقال محمد الشيخ “نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية”، رحم الله أستاذ الصحافة الكبير محمد الوعيل.. رحل مخلفًا إرثًا صحفيًا، ومسيرة ناجحة، وأجيالًا إعلامية شاهدة على قيمته وقامته”.

وقال الإعلامي حمد القاضي ناعيًا الفقيد: “وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هل كان هذا الغالي الحبيب محمد الوعيل يودعنا لجوار ربه وهو يكتب كلمات وفاء لأحبته

وهل كنت وأنا أكتب عنه اليوم وأخي د. إبراهيم التركي يكتب عنه أمس هل كنا نودعه

آهٍ فجعني الخبر ولو عرفتوه بوفائه وطيبته لبكيتموه.. رحمه الله”.

وقال سلمان الدوسري كاتب في صحيفة الشرق الأوسط، “غياب مفجع لأستاذ من أساتذة الصحافة السعودية… ملك الناس بأخلاقه… واشترى زملاءه بابتسامته… وخدم وطنه بكل طاقته رحمه الله رحمة واسعة”.

مسيرة حافلة بالنجاح والإنجاز وتنقل الراحل بين عدد من المناصب القيادية في الصحف السعودية، حيث شغل في السابق منصب رئيس تحرير صحيفة اليوم. كما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة المسائية ونائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، وسكرتير تحرير صحيفة الرياض، ومستشار رئيس تحرير صحيفة عكاظ.

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