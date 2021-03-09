الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين عمداً في خميس مشيط

المواطن - الرياض

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أدانت السلطات الإماراتية، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة الحوثيين استهداف المدنيين عمداً في خميس مشيط.

تحدي المجتمع الدولي

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

تدمير طائرة مفخخة

يشار إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كان قد تمكن اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، صوب خميس مشيط جنوب السعودية.

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