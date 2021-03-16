الإمارات تسجل 2018 حالة كورونا جديدة و4 وفيات

المواطن - متابعة

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‌‎قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات: إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهك في الكشف عن 2,018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حالات كورونا في الإمارات:

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 430,313 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,406 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

حالات التعافي في الإمارات:

‌‎كما كشفت الوزارة عن شفاء 2,651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 410,736 حالة.

كما تم إجراء 208,085 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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