الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح كورونا حياة – فاكس

المواطن - متابعة

أعلنت الإمارات، أمس الاثنين، عن بدء إنتاج لقاح كورونا محلي الصنع ما يمثل خطوة تاريخية في المعركة العالمية الجارية ضد جائحة “كوفيد- 19”.

لقاح كورونا الإماراتي:

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، سيحمل اللقاح اسم “حياة- فاكس”، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة “سي إن بي جي 42″، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” أحد أكبر شركات الأدوية في العالم، والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم مع شركة “جي 42” الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبو ظبي.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس في أبو ظبي.

كما أعلن خلال الحفل عن إطلاق مركز للأبحاث والتطوير متخصص في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات ليكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث سيتم تشييده في مدينة خليفة الصناعية المركز التجاري واللوجستي والصناعي المتكامل في أبو ظبي.

وقد قامت كل من شركة “جي 42 للرعاية الصحية” و”سينوفارم سي إن بي جي” خلال العام الماضي بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية بمشاركة أكثر من 43000 متطوع من أكثر من 125 جنسية.

موعد الإنتاج الفعلي:

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنويًّا، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

وسيتم إنتاج لقاح “حياة- فاكس” حاليًّا في مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريًّا.

لقاح حياة فاكس:

ويعتبر لقاح كورونا الإماراتي “حياة- فاكس” هو نفس لقاح BIBP غير النشط الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية والذي تم تسجيله رسميًّا من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات في 9 ديسمبر 2020، والموافقة عليه من قبل “المركز الصيني لتقييم الأدوية” في 30 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على النتائج الأولية والمحدّثة التي قدمتها شركة “سينوفارم” في الصين والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 79.34 في المائة.