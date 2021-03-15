الإنذار المبكر يحذر من تدني الرؤية الأفقية حتى الـ8 صباحًا

المواطن - الرياض

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أطلق الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عددًا من التحذيرات والتنبيهات بشأن استمرار تدني الرؤية على عدد من المناطق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

تحديث تنبيهات الإنذار المبكر:

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر: إن هذه الحالة سوف تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتتمثل في عوالق ترابية تحد من الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير وحائل والقصيم.

9 مناطق على موعد مع الغبار:

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية- بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، اليوم الاثنين ، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الرياح المتوقعة على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة.

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