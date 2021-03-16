الإنذار المبكر يحذر من حالة الطقس غدًا في الشرقية والقصيم

المواطن - الرياض

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أصدر الإنذار المبكر تنبهين بشأن حالة الطقس في منطقتي القصيم والشرقية خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

تفاصيل تنبيهات الإنذار المبكر:

وفي منطقة القصيم توقع المركز تشكل سحب رعدية ممطرة، موضحًا أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتشمل البكيرية- الرس- بريدة- رياض الخبراء- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء.

أما في المنطقة الشرقية فيشمل التنبيه حفر الباطن- قرية العليا حيث تتشكل السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بعوالق ترابية تحد الرؤية.

وقال المركز: إن هذه الحالة سوف تستمر حتى الثالثة فجرًا.

حالة الطقس غدًا:

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد، توقع في تقرير له عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر التدني في الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق (الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة). كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأضاف المركز أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 38كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة، فيما سيرتفع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، ويكون الموج فيه متوسط إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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