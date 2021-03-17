الاتحاديون يُحددون أول الراحلين بعد توديع كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

حددت جماهير نادي الاتحاد أول الراحلين عن النادي، وذلك بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء أمام نادي الفتح.

وظهر كامارا بشكل سيئ أمام نادي الفتح، مما جعل جماهير العميد تنقلب عليه وتطلب رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية، كونه لم يستغل الفرص التي أُتيحت له بعد انضمامه للعميد.

الاتحاديون ينقلبون على هارون كمارا:

كذلك طلبت جماهير العميد رحيل عبدالمجيد السواط وفهد المولد بسبب هبوط مستواهما الملحوظ بالفترة الأخيرة في المباريات.

وكان أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، نجح في إحراز الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الـ120 من عمر الشوط الثاني الإضافي، لكن الفتح كان أحرز قبل هذا الهدف، هدفين ليعبر إلى نصف نهائي كأس الملك ويواجه التعاون في دور نصف النهائي في الرابع من إبريل المقبل.

جمال عارف ينتقد كاريلي:

وفي وقت سابق، انتقد الإعلامي جمال عارف إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي.

وأبدى جمال عارف استياءه من المدرب البرازيلي لاعتماده على بعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم، وقال: “إذا كان كاريلي يصر على دعم من ليست لهم علاقة بكرة القدم وارتداء قميص العميد، على حساب جماهير الاتحاد التي عانت الأمرين!!”.

وأضاف عارف: “أريد أن أفهم أين مسيري النادي من هذه المآسي بإشراك لاعبين أثبتوا أنهم ما عندهم شيء له علاقة بكرة القدم.. إذا كان المدرب يرتكب كوارث وينكم أنتم؟!”.

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