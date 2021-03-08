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الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب لقاح كورونا
البيروقراطية ومقاومة المواطنين وراء ذلك

الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب لقاح كورونا

2021/03/08
الساعة 12:56 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب لقاح كورونا علم الاتحاد الأوروبي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

 قالت وكالة بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يخسر الاتحاد الأوروبي ما يقارب 100 مليار يورو بسبب بطء وتيرة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا مع استمرار تفشيه.

الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب لقاح كورونا
لقاح كورونا

بطء التطعيم يثير قلق المستثمرين 

وتثير وتيرة التطعيمات البطيئة في أوروبا قلق المستثمرين؛ لأنها قد تؤخر انتعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي واستئناف الأعمال، وفي الوقت نفسه، قد يكلف التأخير في استئناف العمل لمدة شهر أو شهرين اقتصاد الاتحاد الأوروبي من 50 إلى 100 مليار يورو.

وقد تؤدي الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تعطيل الاستراتيجيات الحالية للمستثمرين، ولفتت الوكالة إلى أنه مع أن الأسهم في المنطقة تركب الارتفاع العالمي وتحقق أداءً جيدًا، إلا أن عمليات الإغلاق المطولة تهدد الانتعاش الاقتصادي.

وحذر كل من بنك أوف أمريكا كورب، ومعهد بلاك روك للاستثمار من أن استمرار تفشي الفيروس قد يضر باستراتيجيات كتلة الاتحاد الأوروبي أحادية العملة.

الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب لقاح كورونا
لقاح كورونا

بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تعيق خطط التطعيم 

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة برينسيبال لوبال إنفستورز، سيما شاه، إن التطعيمات في أوروبا تعوقها البيروقراطية والتصريحات الحكومية المتضاربة، كما أشار إلى أن اضطرابات الإمداد والمقاومة العامة من المواطنين ضمن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف خطط التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وكتب، كبير الاقتصاديين في ING Belgium SA في بروكسل: علينا للأسف أن نكرر القول بأن الوتيرة البطيئة للتطعيم لا تزال تهدد الانتعاش في منطقة اليورو.

ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يضعف اليورو إلى 1.15 دولار بنهاية العام من المستوى الحالي عند 1.19 دولار.

الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب لقاح كورونا
لقاح كورونا


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