الاتحاد الأوروبي يعقد قمة لبحث تزايد إصابات كورونا الخميس المقبل

المواطن - متابعة

يعقد الاتحاد الأوروبي قمة، يوم الخميس المقبل، عبر تقنية الفيديو، لبحث تزايد تفشى فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة “العربية” منذ قليل.

وقف تصدير لقاحات أسترازينيكا

وهددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس السبت، بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولًا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين: “لدينا إمكان حظر التصدير المقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولًا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى”.

اتهامات باحتكار لقاحات كورونا

ويواجه الاتحاد الأوروبي ودول ثرية اتهاماتٍ باحتكار لقاحات كورونا على حساب الدول الفقيرة، ما يحرم بقية العالم من الحق في الدواء الذي تنص عليه المواثيق الدولية.

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