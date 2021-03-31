الاتحاد السعودي يدعو لجمعية عمومية يوم 22 أبريل

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد عقد الجمعية العمومية.

الاتحاد السعودي يعلن موعد جمعيته العمومية

ووجه الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العادي يوم الـ 22 من أبريل المقبل.

ولم يكشف حساب اتحاد كرة القدم على “تويتر”، مزيد من التفاصيل بشأن الجمعية العمومية، وينتظر أن يتم مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالمسابقات، والمنتخبات المختلفة.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته

على الجانب الآخر، لعب المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بخماسية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

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