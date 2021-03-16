الاتحاد والفتح يتعادلان سلبيًّا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الاتحاد والفتح:

وبدأت مباراة الاتحاد والفتح المقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

واضطر مدرب الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي لإجراء تبديل مبكر بخروج عبدالرحمن العبود بعد إصابته، والدفع بالنجم فهد المولد عند الدقيقة 26، وكاد الفتح أن يهز الشباك عن طريق مراد باتنا، إلا أن الحارس مارسيلو غروهي تألق وأبعد الكرة عند الدقيقة 35.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية أملًا في هز الشباك، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في التسجيل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

الفريقان هذا الموسم:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مباراة اليوم بهدف تحقيق مفاجأة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الهلال في المرحلة السابقة، فيما يطمح الاتحاد في مواصلة تألقه وخطف بطاقة التأهل.

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