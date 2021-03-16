الاتحاد والفتح يلعبان أشواطًا إضافية

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الوقت الأصلي في مباراة الاتحاد والفتح، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل السلبي، ليلعب الفريقان أشواطًا إضافية.

الاتحاد والفتح:

وبدأت مباراة الاتحاد والفتح المقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

واضطر مدرب الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي لإجراء تبديل مبكر بخروج عبدالرحمن العبود بعد إصابته، والدفع بالنجم فهد المولد عند الدقيقة 26، وكاد الفتح أن يهز الشباك عن طريق مراد باتنا، إلا أن الحارس مارسيلو غروهي تألق وأبعد الكرة عند الدقيقة 35.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية أملًا في هز الشباك، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في التسجيل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

طرد سعود عبدالحميد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط النموذجي بقوة وأطلق لاعبه هلال سوداني تسديدة قوية عند الدقيقة 49، قبل أن يبعد حمد آل منصور كرة خطيرة عن مرمى غروهي، ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه العميد لهز الشباك، حصل لاعبه سعود عبدالحميد على البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة 74، ويكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين.

وانتفض العميد، وأطلق هارون كمارا تسديدة، ولكنها مرت بجوار القائم، وسدد حمد آل منصور كرة صاروخية عند الدقيقة 82، لتصطدم بالقائم، ومرت تسديدة المغربي كريم الأحمدي فوق العارضة، لينتهي الوقت الأصلي في مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل السلبي.

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