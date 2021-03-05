الاتحاد ينجو من ريمونتادا الوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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نجا الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من ريمونتادا الوحدة بالفوز عليه برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الاتحاد والوحدة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، كما ألغى الحكم ركلة جزاء للوحدة احتسبها لفرسان مكة بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سُجلت الـ5 أهداف في المباراة، حيث سجل العميد ثلاثية عبر البرازيلي رومارينيو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ52.

ثم عاد العميد وتألق بالهدف الثاني عبر اللاعب فهد المولد بالدقيقة الـ66، ثم أضاف اللاعب رومارينيو الهدف الثالث للعميد بالدقيقة الثانية والسبعين.

ونجح الوحدة في تقليص الفارق عبر اللاعب أحمد عبده بالدقيقة الـ84، ثم أضاف الاتحاد رابع الأهداف عبر رومارينيو بالدقيقة الـ95.

العميد ينفرد بالمركز الثالث:

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 38 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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