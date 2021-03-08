الانضباط ترفض احتجاج الشباب بشأن مشاركة نواف بوشل

المواطن - محمد سمعه

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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج الشباب الذي قُدم بشأن مشاركة اللاعب نواف بوشل ظهير أيمن نادي الفتح، وذلك خلال مباراة الفريقين.

وجاء رفض اللجنة لاحتجاج الليث وذلك بسبب نظامية مشاركة بوشل في مباراة الفريقين بالجولة الـ19 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح يهزم الشباب دوريًا

ولعب الفريقان يوم 17 فبراير الماضي، بالجولة الـ19 من دوري المحترفين، حيث فاز الفتح على الليث بهدفين مقابل هدف.

وسجل للنموذجي كل من كريستيان كويفا والهولندي ميتشيل تي فريدي، بينما سجل لليث اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

الليث يحافظ على صدارته

جدير بالذكر أن الشباب يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، أما نادي الفتح فيتواجد بالمركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وستنطلق مباريات الجولة الـ23 من دوري المحترفين بعد غد الأربعاء، حيث يواجه الباطن، فريق الفتح، بينما يلعب القادسية مع العين والتعاون ضد أبها، أما الفيصلي فسيواجه الرائد، والاتحاد يواجه الليث.

أما النصر فسيواجه الأهلي يوم الخميس المقبل، وفي نفس اليوم يواجه ضمك، فريق الاتفاق والهلال يُقابل الوحدة.

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