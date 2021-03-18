الانضباط تصدم العين بشأن احتجاجه ضد ضمك

المواطن - محمد سمعه

صدمت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي العين برفض احتجاجه الذي قدمه ضد ضمك مؤخرًا، وذلك بعد مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفضت اللجنة احتجاج العين، ضد فارس الجنوب بشأن عدم أهلية اللاعب بودسكو كونستانتين فالنتين حيث ثبت للجنة بأنه لم يرد على نظام الـTMS أي عقوبة على اللاعب المذكور أعلاه بناء على إفادة لجنة الاحتراف، والقرار قابل للاستئناف.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم يوم 23 فبراير الماضي ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل ضمك، حاليًا المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 21 نقطة، أما نادي العين فأصبح قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى كونه يحتل المركز السادس عشر ” الأخير” برصيد 17 نقطة.

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