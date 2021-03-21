الباطن والوحدة يُقيلان مدربيهما خلال أقل من 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

أقال الباطن، مدربه البرتغالي خوسيه جاريدو من قيادة الفريق الكروي الأول بعد الخسارة من النصر، ليتبعه خلال أقل من 24 ساعة، فريق الوحدة الذي أقال مدربه الأردني محمود الحديد بعد الخسارة القاسية عصر اليوم الأحد من نادي العين.

إقالة مدربي الباطن والوحدة في أقل من 24 ساعة

ومنذ بداية الموسم، تُعد هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إقالة مدربين من ناديين يتنافسان في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر الحساب الرسمي لفرسان مكة عقب المباراة مباشرة، أن مجلس إدارة فرسان مكة، استقر على إقالة محمود الحديد بعد نهاية المباراة مباشرة، كون الفريق يُعاني ومحتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام كارثية لفرسان مكة

وتلقى فرسان مكة، 6 خسائر متتالية سُجل في شباكه خلالها 21 هدفًا، منها 4 مباريات متتالية خسر خلالها بأربعة أهداف.

أما نادي الباطن فخسر آخر جولتين بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريقي الفتح والنصر حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 28 نقطة، أما الوحدة فيتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

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