البريطاني نيستور مدربًا لـ التعاون خلفًا للفرنسي كارتيرون

المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي التعاون قبل قليل عن تعاقده مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم، أن المدرب البريطاني صاحب الـ38 عامًا سيقود الفريق خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل مؤخرًا لتدريب الزمالك المصري، بعد فسخ العقد.

ووقع نيستور إل مايسترو عقد تدريبه لسكري القصيم بحضور علي الشايعي رئيس النادي.

التعاون يُسقط أبها في آخر مباراة لـ كارتيرون

وكان التعاون فاز على أبها بهدف دون رد في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت المباراة الأخيرة للمدرب الفرنسي كارتيرون قبل فسخ العقد.

وقبل إعلان الزمالك عن التعاقد مع كارتيرون، كانت جماهير الزمالك رفضت فكرة عودة المدرب الفرنسي، التي وصفته بالهارب، كونه ترك الفريق المصري قبل مواجهة الرجاء المغربي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي.

جماهير الزمالك غاضبة من قدوم كارتيرون

وغضبت جماهير الزمالك من فكرة عودة المدرب الفرنسي، حيث أوصلت أصواتها عبر منصات التواصل الاجتماعي للإدارة الحالية للنادي برفضها التعاقد مع كارتيرون، الذي سبق له تدريب النصر السعودي والأهلي المصري ونادي وادي دجلة المصري.

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