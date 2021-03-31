البلاد المالية تعلن توزيع أرباح بقيمة 621 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر مارس 2021م.

وأوضح الشركة أنه سيتم توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر مارس 2021م على النحو التالي:

إجمالي الأرباح الموزعة 621,155.70 ريالًا سعوديًا. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 19,800,000 وحدة قائمة. قيمة الربح الموزع تبلغ 0.0314 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 0.31%. تبلغ نسبة التوزيع 0.32% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات؛ وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021م (نهاية يوم التداول، يوم الأربعاء بتاريخ 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م). سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

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