البلوز يحسم قمة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد ويعبر لدور الـ8

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد، بصعود تشيلسي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على الأتلتيكو بثنائية دون رد في إياب دور ثمن النهائي في البطولة الأوروبية.

أحداث مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي تشيلسي، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وبعد معاناة تمكن تشيلسي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب المغربي حكيم زياش بالدقيقة الخامسة والثلاثين، بعد تمريرة متقنة من زميله الألماني تيمو فيرنر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد، بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تراجع أداء نادي أتلتيكو مدريد، مما جعل تشيلسي يبحث عن إضافة الهدف الثاني.

تشيلسي يُبدع بالشوط الثاني:

وتمكن تشيلسي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الإيطالي إيمرسون بالميري بالدقيقة الـ91 من تصويبة قوية، بعد تمريرة متقنة من زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وانتهى اللقاء بفوز تشيلسي بثنائية دون رد، كما فاز في الذهاب بهدف دون رد في إسبانيا سجله مهاجمه الفرنسي أوليفه جيرو.

وكانت مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز في العاصمة البريطانية لندن.

أصبح نادي تشيلسي ثالث فريق إنجليزي متأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد مواطنيه ليفربول ومانشستر سيتي.

ستُقام قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال غدًا الجمعة لتحديد مباريات هذا الدور المثير.

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