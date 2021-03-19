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البيت الأبيض بعد تعثر بايدن على سلم الطائرة: الرئيس بصحة جيدة
التقطته عدسات المصورين يسقط على ركبتيه

البيت الأبيض بعد تعثر بايدن على سلم الطائرة: الرئيس بصحة جيدة

2021/03/19
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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البيت الأبيض بعد تعثر بايدن على سلم الطائرة: الرئيس بصحة جيدة بايدن يتعثر على سلم الطائرة
المواطن - متابعة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحة جيدة، وأرجع تعثره وهو يصعد سلم الطائرة الرئاسية إلى الرياح.

تعثر بايدن: 

والتقطت عدسات المصورين الرئيس الأمريكي يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته.

وقبيل دخوله الطائرة، عاد الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا ليلقي التحية مودعًا الصحفيين.

ويرافق بايدن نائبته كامالا هاريس، وسيلتقي بعد الظهر- بالتوقيت الأمريكي- ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية ثم سيلقي خطابًا من جامعة أموري.

تراشق: 

وكان هناك تراشق كلامي غير عادي أمام الصحفيين في ألاسكا، في بداية ذلك الاجتماع المهم أمس الخميس.

وقوبل بلينكين بردود فعل عندما قال: إن الإدارة الأمريكية ستثير “مخاوف عميقة” بشأن بعض تصرفات الصين وعادت الكاميرات إلى الغرفة في وقت ما لدحضها من المسؤولين الصينيين.

ولكن قال مسؤول كبير للصحفيين: “بعد التقاط الصور، افتتح الوزير بلينكين المناقشة، وبدأ الجانبان في العمل على الفور”، واصفًا المحادثات بأنها “موضوعية وجادة ومباشرة”. واستمرت تلك المحادثات يوم الجمعة.


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