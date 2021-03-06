التجارة: إصدار أكثر من 100 ألف سجل تجاري للسيدات

المواطن - الرياض

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كشفت وزارة التجارة أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة خلال عام 2020، بلغت أكثر من 100 ألف سجل تجاري لسيدات، تركزت في تفاصيلها على عدة أنشطة في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتشييد.

وأوضحت الوزارة بحسب بيان أن شروط الحصول على سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال، في إطار إجراءات تسهيل بدء المشاريع النسائية الجديدة، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

شروط إصدار سجل تجاري:

وتشمل شروط إصدار سجل تجاري، ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى تفعيل خدمة “أبشر”، الإلكترونية وتحتسب الرسوم بـ200 ريال للعام، وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

5 خدمات إلكترونية:

وأضافت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي “اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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