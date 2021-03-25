التحالف: الدفاعات السعودية أحبطت محاولة حوثية لاستهداف جامعتي جازان ونجران

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف جامعة جازان وجامعة نجران، وتمكنت الدفاعات السعودية من إحباط المحاولة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار أطلقت تجاه خميس مشيط، كما تم اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.

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