التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ يتبع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة مأرب.

تدمير كامل:

وقال التحالف: إن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب.

دعم الجيش الوطني:

وأكد أنه يتم دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

التحالف يطلق عملية لتأديب الحوثيين:

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المالكي، في وقت سابق: “إن السعودية لديها القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية، وأضاف: “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره، مشيرًا إلى أنه لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة”.

شارك الخبر







شارك الخبر