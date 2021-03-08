التحالف يعترض صاروخًا باليستيًا وطائرة حوثية مسيرة

المواطن - الرياض

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية ترتكب أخطاءً جسيمة وانتهاكات فظيعة بالقانون الدولي الإنساني.

وقال متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي : نتعامل بحكمة مع التجاوزات وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق اليوم أكد العميد المالكي ، أن التحالف لديه القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية.

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