الترجي يتألق في دوري أبطال إفريقيا بـ5 أرقام مميزة

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الترجي التونسي مستوى مميزًا خلال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الزمالك بالأمس.

الزمالك ضد الترجي التونسي

ولعب الزمالك ضد الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وخسر الفريق الأبيض بهدف حمدو الهوني.

وتقلصت فرص نادي الزمالك في التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، بعد تجمد رصيده عند نقطتين فقط من 4 مباريات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الترجي في دوري أبطال إفريقيا

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي أكثر من رقم قياسي مميز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يُعد تأهله في النسخة الحالية هو الخامس على التونسي، ليعزز رقمه التاريخي في تجاوز مرحلة المجموعات “14 مرة”.

ويُعد الفوز الذي حققه الترجي هو الانتصار الإفريقي الأولى في مصر، وذلك بعد خوضه 18 مباراة، لم ينجح في تحقيق الفوز فيها، حيث تعادل 10 مرات وخسر 8 مرات، كما رفع رصيده إلى 44 فوزًا خارج تونس في جميع البطولات الإفريقية.

وأصبح معين الشعباني ثالث مدير فني تونسي يُحقق الفوز كضيف على فريق مصري في البطولات الإفريقية، بعد فوزي البنزرتي الذي قاد الإفريقي للفوز على المصري في 1999، وشهاب الليلي عام 2019، حينما قاد الإفريقي لتجاوز الإسماعيلي.

ويُعتبر الشعباني أيضًا أول مدير فني تونسي يقود فريقه إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات متتالية بعد نسختي 2019 و2020.

شارك الخبر







شارك الخبر