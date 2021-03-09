الترفيه توقع شراكة مجتمعية مع خيرات لحفظ النعمة

المواطن - الرياض

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وقعت الهيئة العامة للترفيه وجمعية خيرات لحفظ النعمة اتفاقية شراكة مجتمعية؛ بهدف تفعيل برامج خيرات التي تعمل على نشر ثقافة حفظ النعمة، وجمع فوائض الطعام في الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

تنسيق:

الاتفاقية وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والمشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي. وتنص الاتفاقية على التنسيق بين الطرفين لترشيد استهلاك الطعام في الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وتمكين الجمعية من التواجد في الأنشطة الترفيهية لاستلام فائض الأطعمة وتقديمه إلى المحتاجين في منطقة الرياض.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمكّن هيئة الترفيه جمعية خيرات من المشاركة في الأنشطة والفعاليات الترفيهية وتقديم البرامج التوعوية للزوار حول الترشيد في استهلاك الطعام، إضافة إلى استلام الأغذية الفائضة عن الشركات المشاركة في الفعاليات الترفيهية.

الارتقاء بجودة الفعاليات:

وتأتي الاتفاقية ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في تطوير وتنظيم قطاع الترفيه والارتقاء بجودة الفعاليات الترفيهية، ودعم البنية التحتية للمملكة وفق إستراتيجيتها المعتمدة والهادفة إلى تحسين جودة الحياة بما يحقق رؤية المملكة 2030.

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