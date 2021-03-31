التزوير يؤجل لقاء بنين وسيراليون

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة منتخبي بنين وسيراليون في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك بعد إلغاء المباراة أمس الثلاثاء، لوجود خلاف حول نتائج اختبارات كورونا.

سبب إلغاء مباراة بنين وسيراليون:

ورفض منتخب بنين المُلقب بـ”السناجب” خوض مباراة سيراليون في أرضها، بسبب منع السلطات في البلاد 5 لاعبين من منتخب بنين من الدخول لأرضية الملعب بسبب اعتقاد السلطات إصابتهم بفيروس كورونا.

واعترضت بنين على صحة الاختبارات، حيث ادعت أنها كانت حيلة مزورة للتأثير على تركيز منتخب السناجب قبل خوض المباراة.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيانه على أن مباراة بنين وسيراليون سوف تُقام في موعد يُحدد بشهر يونيو المقبل، حيث أشار إلى أن تأجيل اللقاء كان أفضل خيار للفريقين.

ما يحتاجه المنتخبان للتأهل:

يذكر أن منتخب بنين بحاجة للتعادل للتأهل لـ كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بينما يحتاج منتخب سيراليون للفوز للتأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وكانت منتخبات مصر وموريتانيا والجزائر وتونس والمغرب وجزر القمر، ضمنوا التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون.

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