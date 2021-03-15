التعاون يتقدم على القادسية بهدف سميحان النابت

المواطن - مروة نبيل

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في هز شباك القادسية مع بداية أحداث الشوط الثاني عن طريق لاعبه سميحان النابت عند الدقيقة 58.

ويلعب التعاون ضد القادسية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون يتقدم على القادسية:

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من سكري القصيم، قبل أن يمرر أليخاندرو روميرو الشهير بـ كاكو، تمريرة بينية تصل إلى سميحان النابت لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية، ويهز شباك القادسية بالهدف الثاني.

وكان الشوط الأول من مباراة التعاون ضد القادسية قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم لياندر تاوامبا أولًا، قبل أن ينجح حسن العمري في تسجيل التعادل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان هذا الموسم:

ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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