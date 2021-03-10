التعاون يهزم أبها بشق الأنفس بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، في تحقيق الفوز بشق الأنفس، على أبها بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة التعاون وأبها:

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، بعدما ألغى الحكم هدفًا سجله سكري القصيم عبر اللاعب الأرجنتيني كاكو، بعد عودته لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني من المباراة، كثف سكري القصيم من هجماته، لينجح وبعد معاناة عبر اللاعب سميحان النابت في إضافة الهدف الوحيد بالمباراة بالدقيقة الـ73.

أبها يعجز عن اختراق دفاعات سكري القصيم:

وحاول نادي أبها في العديد من اللقطات، إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بهدف دون رد.

يذكر أن رصيد سكري القصيم أصبح بعد الفوز 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة.

وقبل نهاية مباراة سكري القصيم وأبها، كان العين سقط في فخ التعادل أمام القادسية بثلاثية لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر