التعاون يُطيح بالقادسية ويصعد لنصف نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد القادسية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز سكري القصيم بهدفين مقابل هدف، في أول لقاء تحت قيادة مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو.

التعاون ضد القادسية:

وبدأت مباراة التعاون ضد القادسية التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وتمكن المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط.

وتلقى تاوامبا كرة طولية، ليستقبلها بشكل رائع ويطلق تسديدة صاروخية، ويهز شباك القادسية مبكرًا، واستمرت محاولات الفريقين، وطالب لاعبو الفريق القدساوي بركلة جزاء عند الدقيقة 27، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ونجح حسن العمري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة عرضية مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

سميحان النابت يخطف هدف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط سكري القصيم بقوة، قبل أن يمرر أليخاندرو روميرو الشهير بـ كاكو، تمريرة بينية تصل إلى سميحان النابت لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية، ويهز شباك القادسية بالهدف الثاني عند الدقيقة 58.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك، لتنتهي مباراة التعاون ضد القادسية بتحقيق سكري القصيم لفوز هام بنتيجة 2/ 1، وتأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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