التعليم تعلن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الثامن على قناة عين

المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب عبر الرابط التالي: هنا.

جداول الحصص اليومية للابتدائي:

كما نشرت التعليم، عبر حسابها بموقع تويتر، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

المرحلة الثانوية:

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثاني) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب هنا، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الرابع) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأيضًا جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى السادس) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (البرنامج الاختياري) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني.

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