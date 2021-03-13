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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع

التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع

2021/03/13
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع
المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

المرحلة المتوسطة والثانوية:

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس) والمرحلة الثانوية البرنامج الاختيار من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني.

التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع - المواطن

بث مباشر للدروس:

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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