التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع التاسع

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦ http://youtube.com/dorosien

المرحلة المتوسطة والثانوية:

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس) والمرحلة الثانوية البرنامج الاختيار من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني.

بث مباشر للدروس:

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

شارك الخبر







شارك الخبر