التفاصيل الكاملة حول أزمة جديدة بين الأهلي ودجانيني

المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أزمة جديدة يُعاني منها الأهلي؛ وذلك بسبب لاعبه السابق الرأس أخضري دجانيني تفاريس.

وكان دجانيني رحل عن الراقي بعد فسخ العقد بسبب تأخير منحه المستحقات المالية اللازمة له، لينضم بعدها لفريق طرابزون سبور التركي.

الأهلي مُهدد بخصم النقاط:

وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: إنه من المفترض على الراقي دفع بدل تدريب للاعب دجانيني اليوم الموافق 3 مارس، وإلا فإن الأهلي مُعرض لخصم نقاط أو إيقاف فترات تسجيل، وعدم ضم أي صفقات جديدة.

أزمة دجانيني ليست الأزمة الوحيدة:

ويذكر أن أزمة دجانيني ليست الأزمة الحالية فقط في النادي، حيث يُعاني الراقي من تراجع النتائج بالإضافة لوجود حالة من الاستياء من قبل إدارة الراقي، بسبب تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس عن أن الأهلي لم يُقدم مهر الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعل الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير.

وفي وقت سابق، تردد اسم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب الراقي، للانضمام لأحد أندية العاصمة؛ وذلك بسبب الأزمات التي يُعاني منها الراقي مؤخرًا.

وقدم غريب أداءً أكثر من رائع مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم أن نتائج الراقي في آخر 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تكن جيدة.

وحول هذا الأمر قال الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني لـ قناة “الإخبارية” بأن غريب متبقٍّ له في عقده مع الأهلي عامان ونصف العام، ومن المستحيل التفريط فيه حاليًّا، مشيرًا إلى أن كل من تحدث عن اهتمام نادٍ عاصمي بضمه هو بعيد عن الوسط الرياضي ولا يدري اللوائح والقوانين جيدًا.

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