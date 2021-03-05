التفاصيل الكاملة لـ تدخل وزارة الرياضة في أزمة النصر وجوليانو

المواطن - محمد سمعه

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كشف رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات، تفاصيل تدخل الوزارة في أزمة البرازيلي جوليانو ونادي النصر ونادي فنربخشة التركي حول المستحقات المالية.

#الديوانيه

د. رجاء الله السلمي للديوانية:

هناك ثلاث مطالبات من نادي #جوليانو التركي، تم سداد مطالبتين والمطالبة الثالثة مرصودة لدى الوزارة باعتبارها من الالتزامات السابقة.. أما رواتب ومستحقات اللاعب فهي أمر يخص ناديه. pic.twitter.com/KtGxx0alWV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 4, 2021

وزارة الرياضة تُسدد مطالبتين على النصر

وتحدث السلمي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “هناك 3 قضايا أو مُطالبات من نادي فنربخشة التركي حول مستحقات جوليانو، تم سداد مطالبتين والثالثة مرصودة لدى الوزارة، باعتبارها من الالتزامات السابقة على الوزارة”.

وأضاف السلمي: “ومتى تم تزويد الوزارة، بما يرد من مطالبة حول هذا الأمر، سيتم تحويل المبلغ لنادي النصر لتسديد المبلغ للفريق التركي”.

مستحقات جوليانو أمر بينه وبين النصر

وتابع وكيل وزارة الرياضة: ” مستحقات اللاعب البرازيلي، بينه وبين النصر، لأن وزارة الرياضة لا تتكلف بدفع رواتب اللاعبين، ولكنها تُحول مستحقات للأندية، المعنية فيها، مع نهاية كل شهر”.

وكانت إدارة العالمي، نجحت في تقليص ديون العالمي من 80 مليون ريال إلى 29 مليون ريال وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”، ولكن الصحيفة أشارت إلى أن ديون النصر ارتفعت إلى 49 مليون ريال بعد شكوى فنربخشة للاتحاد الدولي لكرة القدم وإلزام الفيفا للعالمي بدفع 20 مليون ريال.

جدير بالذكر أن جوليانو كان انضم لـ النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي فنربخشة، ثم فسخ عقده، في مطلع الموسم الرياضي الحالي وانضم لنادي باشاك شهير التركي.

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