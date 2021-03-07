التفاصيل الكاملة وراء أزمة عبد الرزاق حمدالله مع النصر

المواطن - محمد سمعه

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يُعاني النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ، لاعب النصر، من تراجع مستواه الفني والبدني منذ بدء الموسم؛ مما جعله أمام نيران الانتقادات النصراوية بسبب رعونته التي أثرت على الفريق بالموسم الحالي.

وكان حمدالله أهدر بمفرده 4 ركلات جزاء لأصفر العاصمة بالموسم الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبد الرزاق حمدالله طلب فسخ العقد:

وكان برنامج “المنتصف” في القناة الإخبارية ذكر أن حمدالله طلب فسخ العقد مع العالمي والرحيل، كما قام بإلغاء متابعة رئيس النادي صفوان السويكت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل: إنه يُوجد شرط جزائي في عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر قيمته 20 مليون يورو، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية.

رأي آخر يكشف الحقيقة:

وأكد المريسل على أن علاقة حمدالله وإدارة النصر جيدة، مضيفًا أن اللاعب المغربي لم يتقدم بأي طلب لفسخ العقد مع العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المريسل إلى أن لاعب دولي سابق ورئيس ناد سابق شريك مع شخص مغربي هما من وراء الشائعات التي تُطارد حمدالله.

وكان عبد الرزاق حمدالله انضم لنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي الريان القطري، ونجح في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019 وحصد لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي على حساب فريقي التعاون والهلال.

يذكر أن نادي النصر كان تعادل مع الاتفاق بالجولة الـ22 بهدف لكل فريق، ليتواجد النصر بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 30 نقطة.

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