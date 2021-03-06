الجابر ردًا على متحدث النصر السابق: لا صعب على نجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

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رد النجم سامي الجابر لاعب الهلال السابق، على سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي صعوبة على نجوم الأزرق لمطاردة نادي الشباب والصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الجابر غرد بعد فوز الزعيم على الرائد قائلًا: ” ألف مبروك للزعماء فوز مهم في وقت مهم جدًا، ومبروك للمدرج الفخم الذي يستحق أن يفرح دائمًا، الأمور بأيدينا، وبأيدي نجومنا بالجولات المقبلة”.

ورد الصرامي قائلًا: ” الدوري صعب يانجم النجوم”، ليُعلق الجابر قائلًا: ” لن يكون أصعب من ظهرية يوم 24 نوفمبر، ياأبو فهد، لا يوجد صعب على نجومنا بإذن الله”.

ملخص مباراة الهلال والرائد

وكان الهلال حقق فوزًا صعبًا على الرائد بثنائية لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 أمس الجمعة، ليكون الفارق بينه وبين الشباب المتصدر 3 نقاط لمصلحة الليث.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث تميز بإهدار الفرص بين الفريقين، حيث أهدر الزعيم فرصًا تهديفية محققة عبر كل من سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وفي الشوط الثاني تمكن ياسر الشهراني من إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بمهارة جميلة بالدقيقة الـ55 بعد اختراق ناجح في دفاعات الرائد. وعاد الرائد سريعًا وأضاف هدف التعادل عبر اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء طُرد على إثرها المدافع علي البليهي. سالم الدوسري يُنقذ الزعيم من التعادل وبالوقت القاتل، سجل سالم الدوسري هدف الفوز لـ الهلال بالدقيقة الـ93 مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس دوخة حارس الرائد. ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بالفوز للزعيم بثنائية لهدف، ويُصبح رصيد الهلال 42 نقطة بالمركز الثاني خلف الشباب، بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة.

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