الجامعة الإسلامية تطلق حملة لتنظيف المنتزه الوطني

المواطن - الرياض

دعت إدارة السلامة البيئة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، المهتمين إلى المشاركة في حملة تنظيف المنتزه الوطني يوم الثلاثاء العاشر من شعبان عند الساعة الثامنة صباحًا.

وقالت الجامعة: إن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات أسبوع البيئة الذي أطلقته الجامعة بهدف الاهتمام بالبيئة والمساهمة في رفع الوعي البيئي.

الجامعة الإسلامية تدشن أسبوع البيئة:

وكان صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية دشن بالمدينة المنورة يوم الاثنين، فعاليات “أسبوع البيئة السعودي بالجامعة الإسلامية” تحت شعار: “البيئة لنا ولأجيالنا”، وتستمر لمدة سبعة أيام، بحضور مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس أيمن السيد، وعدد من منسوبي الجامعة.

أهداف أسبوع البيئة:

وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها؛ لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة.

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