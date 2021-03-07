الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق نظام مؤشر

المواطن - واس

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أطلقت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي -عبر الاتصال المرئي- اليوم نظام تحليل بيانات التعليم الإلكتروني “مؤشر”.

ما هو نظام مؤشر ؟

وأوضحت الصفدي أن نظام مؤشر يقدم البيانات المتعلقة باستخدام وتفعيل نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد بهدف مراقبة وزيادة مستويات الاستخدام من أجل تحسين عملية التعلم والخبرة التعليمية لجميع مستويات الإدارات الأكاديمية في الجامعة ، كما يوفر لوحات للمستويات المختلفة موجهة لرئاسة الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والبرامج.

أهداف الجامعة السعودية الإلكترونية

وأفادت أن نظام مؤشر يهدف إلى تزويد الجامعة بتصور حول الفجوة الحالية بين البيانات المتاحة والبيانات والمعلومات المنشود استخراجها من نظام التعلم الإلكتروني، وكذلك تحويل بيانات التعلم إلى معرفة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، ويعمل على تعيين التحديات الفعلية التي يواجهها المستخدمون (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) وكيف يمكن تحليلها من أجل اتخاذ الخطط والإستراتيجيات والقرارات.

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