الجبير: السعودية الخضراء تمثل رؤية محمد بن سلمان في حماية كوكب الأرض

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثلان رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صون البيئة وحماية كوكب الأرض والمشاركة مع العالم في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي.

مبادرة كبرى:

وأضاف الجبير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: “نفخر بهذه المبادرات الكبرى وبما تحمله لبلادنا وللمنطقة والعالم”.

حماية الأرض والطبيعة

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وقال ولي العهد: إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.

وأضاف أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديًا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

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