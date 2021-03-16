الجماهير تترقب حلبة جدة لسباق فورمولا 1

المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم منافسات سباق فورمولا 1، نظرًا لاستضافة جدة لإحدى جولات البطولة العالمية.

الحياة تنبض في شوارع جدة..

وهدير محركات فورمولا 1 يعزف موسيقى صاخبة من نوع آخر.. أنتم على موعد الكشف عن حلبة جدة:

جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ®️

🗓 18 مارس 2021 pic.twitter.com/033H3iK7bj — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 16, 2021

فورمولا 1 في جدة

وحرص حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تذكير المتابعين بموعد السباق، وعلق قائلًا: “الحياة تنبض في شوارع جدة.. وهدير محركات فورمولا 1 يعزف موسيقى صاخبة من نوع آخر.. أنتم على موعد الكشف عن حلبة جدة: جائزة السعودية الكبرى للفورمولا.. 18 مارس 2021”.

وسبق أن أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن استضافة جدة لإحدى جولات سباق فورمولا رسميًا، مؤكدًا أن احتضان الأحداث العالمية أحد ركائز رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشهد الموسم المقبل من البطولة العالمية رقمًا قياسيًا تمثل في إدراج 23 سباقًا، منها أول سباق فورمولا في السعودية، حيث يُقام في جدة، يوم 28 من شهر نوفمبر 2021.

السعودية تستضيف بطولات كبرى

واستضافت المملكة خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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