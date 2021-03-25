الجماهير تتفاعل مع هدف منتخب السعودية الملغي

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة منتخب السعودية ضد الكويت الودية المقامة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بشكل سريع، ونجح الأخضر في هز الشباك مبكرًا.

🎥 | هدف أول ملغي لمنتخبنا الوطني بداعي التسلل.#السعودية_الكويت pic.twitter.com/xwDtPOixtb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 25, 2021

الحكم يلغي هدف منتخب السعودية ضد الكويت

وانطلق صالح الشهري بالكرة في الدقيقة الثانية من أحداث مباراة منتخب السعودية ضد الكويت، ومرر الكرة لتهز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع هدف السعودية ضد الكويت الذي تم إلغاؤه، وانتقدوا الحكم البحريني لعدم احتسابه، مؤكدين صحة الهدف، وشددوا على أهمية تقنية الفيديو الـVAR في مثل هذه الحالات.

ويلعب منتخب السعودية ضد الكويت الآن، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أبرز أرقام الأخضر في التصفيات

وخاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ونجح في هز الشباك 3 مرات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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