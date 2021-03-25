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الجماهير تتفاعل مع هدف منتخب السعودية الملغي

الجماهير تتفاعل مع هدف منتخب السعودية الملغي

2021/03/25
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الجماهير تتفاعل مع هدف منتخب السعودية الملغي جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة منتخب السعودية ضد الكويت الودية المقامة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بشكل سريع، ونجح الأخضر في هز الشباك مبكرًا.

 

الحكم يلغي هدف منتخب السعودية ضد الكويت

وانطلق صالح الشهري بالكرة في الدقيقة الثانية من أحداث مباراة منتخب السعودية ضد الكويت، ومرر الكرة لتهز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع هدف السعودية ضد الكويت الذي تم إلغاؤه، وانتقدوا الحكم البحريني لعدم احتسابه، مؤكدين صحة الهدف، وشددوا على أهمية تقنية الفيديو الـVAR في مثل هذه الحالات.

ويلعب منتخب السعودية ضد الكويت الآن، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

منتخب السعودية ضد الكويت
جانب من المباراة

أبرز أرقام الأخضر في التصفيات

وخاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ونجح في هز الشباك 3 مرات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر saff


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