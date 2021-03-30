الجماهير تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمباراة السعودية وفلسطين

المواطن - مروة نبيل

بدأت الجماهير في التوافد إلى ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، من أجل حضور مباراة السعودية وفلسطين من المدرجات بعد فترة طويلة من الغياب.

الجماهير تحضر مباراة السعودية وفلسطين:

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت، أمس الاثنين، عن الشروط المهمة للسماح من أجل عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40%، وستكون البداية اليوم من مباراة السعودية وفلسطين اليوم على ملعب مرسول بارك.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الجماهير إلى ملعب مباراة السعودية وفلسطين وسط التزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وبدت علامات السعادة عليهم لمتابعة المواجهة من الملعب.

الأخضر في التصفيات الآسيوية:

وتُقام مباراة السعودية ضد فلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل لاعبو الأخضر مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم بهدف خطف الثلاث نقاط، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، إلا أنه الوحيد في مجموعته الذي خاض 4 مواجهات فقط

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